حصد الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي، أول نقطة له بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل مع نادي بورتو البرتغالي بالجولة الرابعة بهدف لكل فريق.

ملخص مباراة ميلان وبورتو:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الروسونيري سعيًا لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وباغت فريق بورتو، نادي الروسونيري محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب لويس دياز في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول.

وحاول الروسونيري بعد ذلك، إحراز هدف التعادل بالشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم بورتو بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظل نادي ميلان يضغط بكل قوته، حتى نجح الفريق الإيطالي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب شانسيل مبيمبا لاعب بورتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ62 بطريقة جميلة.

الروسونيري يحصد أول نقطة له:

ولم ينجح الروسونيري في إحراز أي أهداف أخرى، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، ليحصد الروسونيري أول نقطة له بدور المجموعات في دوري الأبطال، بينما أصبح رصيد بورتو 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.