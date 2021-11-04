استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، ومديري مكاتب الوكالة بالمنطقة.

لقاء نائب أمير مكة مع رئيس واس

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الجهود الإعلامية للوكالة على الصعيدين المحلي والعالمي في صناعة المحتوى والتغطيات الإخبارية بـ 6 لغات، وإبراز برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وما تتمتع به المملكة من مكانة دولية متميزة كما اطلع سموه على الاستراتيجية التي أعدتها بيوت خبرة دولية لـ واس لتواكب التطور الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات.