أعلن نادي الإبل رسميًّا عن توثيق “النايفات” اسم منقية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، عبر منصة سَمهّا الإلكترونية.

جاء ذلك بحسب ما أعلن نادي الإبل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين.