يحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائج مميزة أمام فرق الأحساء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد الفتح اليوم.

الاتحاد يتألق أمام أندية الأخضر

ولم يخسر العميد في آخر 7 مباريات خاضها ضد أندية الأحساء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

وشهدت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأخيرة ضد فرق الأحساء تألقًا لافتًا على الصعيد الهجومي، حيث تمكن لاعبو العميد من إحراز هدفين على الأقل في آخر 3 لقاءات، ما يمنحهم دفعة معنوية لمواصلة التألق.

وظهر الاتحاد بشكل مميز ضد الفتح في آخر 5 مباريات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتجنب الخسارة، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين وتعادل في 3 مواجهات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفتح ضيفًا على العميد

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفتح، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.