انتهت مباريات الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا، بتحقيق ليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني لانتصارات مهمة.

نتائج مباريات الأربعاء:

الإنتر هزم فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بثنائية دون رد، بيشكتاش التركي خسر من أياكس بثنائية مقابل هدف، ليفربول الإنجليزي هزم بورتو البرتغالي بثنائية دون رد، مانشستر سيتي هزم باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية لهدف، وميلان الإيطالي حقق فوزًا مهمًّا على أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل، بينما فاز لايبزيج الألماني على كلوب بروج البلجيكي بخماسية دون رد، وفاز سبورتينج لشبونة البرتغالي على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية مقابل هدف.

أما ريال مدريد فهزم فريق شيريف تيراسبول المولدوفي بثلاثية دون رد.

المتأهلون لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

وتأهل كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وليفربول وأياكس وسبورتينج لشبونة وريال مدريد وإنتر ميلان وبايرن ميونخ وبرشلونة ومانشستر يونايتد وفياريال الإسباني وليل الفرنسي وريد بول سالزبورغ النمساوي وتشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي لدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا.