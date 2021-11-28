دخلت المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG) التي مقرها الكويت في شراكة مع نتفليكس لإرشاد كتّاب برنامج Lab 6×6، وهو برنامج صمم لاحتضان ستة كُتاب من الكويت والسعودية لدمج المبدعين السعوديين مع الكويتيين وتحويل أفكارهم إلى عروض جاهزة للتقديم في غضون ستة أسابيع بحيث يكون الهدف النّهائي هو إتاحة الفرصة لكل كاتب أن يقدم مشروعه على نتفليكس.

شراكة NCIG مع نتفيلكس

وصرحت الشيخة الزين الصباح، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG): “يشرفني الإعلان عن الانطلاق الرسمي لـ Lab 6×6 بالتعاون مع نتفليكس.

وأضافت : “تعتبر هذه الفرصة نقلة نوعية لمبدعينا الموهوبين لرعاية حرفتهم بما يتواكب مع معايير الصناعة العالمية، إضافة إلى إمكانية اختيار مشروعاتهم لتطويرها وإنتاجها من قبل أكبر مؤسّسة إنتاجية ترفيهية لتوزيع الفيديو عند الطّلب (SVOD)”.

كما أضافت: “مصادقة نتفليكس على برنامج للكُتاب مقام في الكويت، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعتبر تأييدًا لتاريخ الدولة الرائد في مجال الإنتاج التلفزيوني، كما أنه شهادة على التزام نتفليكس بتنمية المواهب الإبداعية المحتملة لكتابنا الإقليميين”.

خبراء عالميون ومتخصصون

بينما قال كريستوفر ماك، مدير قسم تطوير واستثمار المواهب الإبداعية العالمية في منصة نتفليكس: “نؤمن في نتفليكس أن القصص العظيمة قد تأتي من أي مكان وقد تُعشق في كل مكان، حتى أعظم الكتاب يحتاجون إلى تقويم خطواتهم بما يتلاءم مع الصناعة، وبالتالي مع المشاهدين.

وأضاف : من خلال شراكتنا مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG)، سنجلب خبراءنا العالميين المتخصصين في المحتوى الإبداعي العالمي، لشحذ براعة صناع المحتوى الإقليميين، وإمدادهم بالأدوات اللازمة لسرد أفضل نسخة من قصصهم. نتفليكس ملتزمة بالاستثمار في الحكايات العربيّة والمواهب على المدى الطّويل.

يمتلك العالم العربي كمية هائلة من المواهب المذهلة التي كان تمثيلها قاصرًا على المنصّات العالميّة، من خلال برنامج الكتاب Lab 6×6، نتمنى منح أصوات جديدة فرصة لتسرد قصصها”.

استهداف الإبداعات في المجتمع السعودي

وتابعت الشيخة شيخة الصباح، رئيسة تطوير الأعمال في NCIG: “مع Lab 6×6، رغم أن مركز برنامجنا هو الكويت، إلا أننا نستهدف الإبداعات في المجتمع السعودي. من خلال دمج المبدعين السعوديين بنظرائهم الكويتيين، هذا البرنامج الفريد يهدف إلى مد جسور الإبداع التي طال انتظارها، وإرساء قواعد التعاونيات المطلوبة لإنعاش صناعتنا المشتركة القائمة على المحتوى، والسماح لقصص إقليمنا بإلهام وترفيه مشاهدي العالم”.

وسيتلقى المشتركون الستة التوجيه وفصولًا افتراضية يشرف عليها رواد الكتاب المتخصصين في مجال الترفيه، والبرامج، ومستشاري النصوص. كما سيكونون جزءًا من منهج مكثّف معد خصيصًا، يضم تدريبات تشرف عليها أكاديمية نيويورك للأفلام المشهورة عالميًّا. سيحصل المشاركون على شهادات استكمال مصدّقة من NYFA نتيجة لهذا التّعاون مع NCIG. مع نهاية البرنامج، سيحظى الكتاب الستة على فرصة تقديم نصوصهم النهائية لفريق نتفليكس.

تقديم الطّلبات لـ Lab 6×6 متاح حتى 1 ديسمبر ٢٠٢١. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط