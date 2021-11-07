نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة بعد استهداف مقر إقامته بواسطة طائرة مسيرة.

تفاصيل محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي

وتعرض مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، وإصابة عناصر من فريق حمايته.

وأفاد مراسل قناة العربية في العراق أن الكاظمي نقل للمستشفى بعد إصابته إصابة طفيفة جدا خلال استهداف منزله، بينما وصل خبراء متفجرات إلى المكان لكن قيادة العمليات المشتركة، أعلنت أنّ رئيس الوزراء “لم يصب بأذى وهو بصحة جيّدة”.

وقالت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم القيادة في بيان إنّ “محاولة اغتيال فاشلة تعرّض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخّخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد”.

أول تغريدة من الكاظمي

من جهته، أكد رئيس الوزراء لاحقا في كلمة مصورة مسجلة بثها على حسابه على تويتر أنه بخير، داعيا إلى التهدئة وضبط النفس من أجل حماية البلاد.

كما شدد في تغريدة على أن “صواريخ الغدر والمسيرات لن تثبط عزيمة العراقيين، ولن تهزّ إصرار القوات الأمنية على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.