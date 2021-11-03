أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف.

عبدالله عطيف يخضع لجراحة ناجحة

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعبه عبدالله عطيف بعد الجراحة، مشيرًا إلى أنه أجرى اليوم الأربعاء في مدينة ليون الفرنسية عملية جراحية في غضروف الركبة تكلّلت بالنجاح.

وكان عبدالله قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي ضد فيتنام، في سبتمبر الماضي، حيث تعرض لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي، قبل أن تؤكد تقارير تجدد إصابته.

وتنتظر الجماهير الهلالية عودة عبدالله عطيف سريعًا إلى الملاعب، خاصة أنه من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم غد الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين.