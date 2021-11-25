وجه الفنان راشد الماجد والمطربة السورية أصالة، رسالة تهنئة لنادي الهلال وجماهير الزعيم بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء.

نجوم الفن يهنئون الزعيم:

وقال راشد الماجد خلال حفل تكريم نجوم الهلال: “ألف مبروك لـ الهلال، رافع رأس المملكة”.

أما الفنانة أصالة فقالت: “ألف مبروك للزعماء وإن شاء الله من عز إلى عز”.

وقال المطرب مزعل فرحان: “الهلال يستاهل نحتفل فيه الليلة”.

فهد بن نافل يوجه رسالة لجمهور الهلال:

وفي وقت سابق، حرص فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، على تهنئة جماهير النادي بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة بتاريخ النادي، وذلك خلال حفل تكريم الفريق في بوليفارد بلس في الرياض اليوم.

وتحدث ابن نافل خلال احتفالية تتويج الزعيم بـ دوري الأبطال قائلًا: “أرفع أسمى التبريكات لقيادتنا الرشيدة على دعم شباب الوطن والرياضة السعودية، ولولا هذا ما كنا حققنا هذا المنجز الكبير”.

وأضاف رئيس الهلال: “إن شاء الله كل عام نكرر ونعيد هذه الاحتفالية، جمهور الهلال يستحق كل ما هو جيد وخير”.