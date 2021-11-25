احتفل نجوم الفريق الكروي الأول في الهلال بـ دوري أبطال آسيا، 2021، وذلك مع جماهير النادي الوفية اليوم في ساحة بوليفارد بلس في الرياض، خلال حفل تكريم الزعيم ونجومه الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه.

نجوم الهلال لم يفوتوا الفرصة:

ونشر حساب النادي عبر “تويتر” صورًا من احتفال نجوم الزعيم باللقب الآسيوي مع الجماهير في ساحة بوليفارد بلس وسط حضور جماهيري كبير.

وفي وقت سابق، حرص فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة النادي، على تهنئة جماهير النادي بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة بتاريخ النادي، وذلك خلال حفل تكريم الفريق في بوليفارد بلس في الرياض اليوم.

وأضاف ابن نافل: “إن شاء الله كل عام نكرر ونعيد هذه الاحتفالية، جمهور الهلال يستحق كل ما هو جيد وخير”.

الزعيم سيشارك بـ مونديال الأندية:

يذكر أن الزعيم تأهل لـ كأس العالم للأندية التي تُقام فبراير المقبل في الإمارات.