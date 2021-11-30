عقد نجوم المسرحية الكوميدية “جوازة معفرتة”، أمس، في المقر الإعلامي لموسم الرياض 2021، مؤتمرًا صحفيًّا تحدثوا خلاله عن كواليس المسرحية وعلى أهمية التنوع القصصي بالمسرحيات الذي يعمد موسم الرياض 2021 على إظهارها، مؤكدين ثقتهم بعوامل النجاح التي يوفرها الموسم لإبراز المسرحيات بأحلى صورها.

وأبدى نجم المسرحية الفنان بيومي فؤاد اعتزازه بالمشاركة في موسم الرياض، موضحًا أن التحضير للمسرحية بدأ قبل عدة أشهر لعرضها بشكل يرضي الجمهور السعودي، كاشفًا عن العديد من المسرحيات الكوميدية التي يحضر لها في الفترة المقبلة.

بصمة بيومي فؤاد:

وتطرق بيومي خلال المؤتمر الصحفي إلى مشاركته في وضع بصمته على حائط المشاهير في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى مناطق الموسم الترفيهية، مشيرًا إلى أنها من اللحظات العظيمة أن يكون له حضور في الموسم، مقدمًا شكره إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ على جل ما وجده من تنظيم في الموسم.

من جهتها أوضحت نجمة المسرحية هنا الزاهد أن مشاركتها على المسرح السعودي لم تكن الأولى، مبينةً أن لها العديد من المشاركات منذ عام 2003م، متمنيةً أن تنال مسرحية “جوازة معفرتة” رضا وإعجاب الجماهير.

وقت كافٍ:

وقال مؤلف المسرحية أمير طعمة: إن المسرحيات عادة تأخذ الوقت الكافي لتعديل النص أو إضافة المزيد عليها لتكون ملائمةً للعرض المسرحي، وهذا ما اتفقنا عليه لعمل المزيد من البروفات للاستعداد النهائي، في حين أبدى مخرج المسرحية “أوتاكا” سعادته بإخراج المسرحية.

وتدور أحداث مسرحية “جوازة معفرتة” حول قصة حب رومانسية بين الأمير والأميرة، وستقام على خشبة مسرح الراحل محمد العلي في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” اعتبارًا من 2 ديسمبر المقبل حتى الـ 6 من الشهر نفسه.