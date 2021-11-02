وجهت مدينة الملك سعود الطبية، العديد من النصائح الطبية والإرشادات الهامة للعناية بصحة الأسنان.

تنظيف بشكل يومي:

وشاركت المدينة الطبية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك بينت من خلاله أهمية العناية بتنظيف الأسنان بشكل يومي، مشددةً على أهمية العناية بغسل وتفريش الأسنان بالفرشاة والمعجون المخصص للأسنان بشكل صحيح يوميًّا.

نقاط هامة:

ولفتت إلى أن هناك بعض النقاط الهامة التي يجب الاهتمام بها، ومنها:

– منع تراكم طبقة البلاك على الأسنان

– الوقاية من التهاب اللثة

– الإقلال من تكوين التصبغات الخارجية على أسطح الأسنان

– الحصول على نفس منعش

– توفير الوقت والمال المبذول لعلاج مشاكل الأسنان