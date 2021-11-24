افتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي”، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي يعقد هذا العام بمحافظة جدة تحت شعار “الحوار وآفاق التعاون”.

#فيديو🎥

كلمة #خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_سلمان بن عبدالعزيز

ألقاها نيابة عنه

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

بمناسبة انطلاق أعمال مجموعة الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي»، تحت شعار «الحوار وآفاق التعاون» pic.twitter.com/sxygtLofwF

— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 24, 2021

مشاركة كبيرة:

وجاء ذلك بحضور الرئيس رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان رئيس مجموعة الرؤية الإستراتيجية، ومشاركة المسؤولين والعلماء والمفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.

واستهل الاجتماع الأمير خالد الفيصل بكلمة ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: هنا.