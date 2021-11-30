تجذب النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية الأنظار إليها؛ نظرًا لمشاركة 3 فرق عربية، وهي؛ الهلال، الأهلي المصري والجزيرة الإماراتي.

نظام مونديال الأندية غير عادل:

وشدد الناقد الرياضي محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأن نظام بطولة مونديال الأندية ظالم، مستشهدًا بنسخة عام 2000، والتي شهدت مشاركة النصر.

ونشر محمد الدويش صورة لترتيب مجموعة النصر، وعلق قائلًا: “النسخة الوحيدة من كأس العالم للأندية التي كانت عادلة.. هي النسخة الأولى في البرازيل عام 2000 حيث قُسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين!”.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية بمباراة تمهيدية بين ممثل البلد المضيف وبطل قارة أوقيانوسيا، ثم مباراتين في ربع النهائي، فيما يُشارك بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية من الدور نصف النهائي.

كأس العالم للأندية 2021:

وأُقيمت قرعة كأس العالم للأندية 2021، مساء أمس الاثنين، وأسفرت عن مواجهة الهلال للفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتشارك 3 فرق عربية في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخ البطولة، حيث تعود المرة الوحيدة إلى نسخة عام 2019، والتي شهدت تواجد كل من؛ الهلال بطل آسيا، الترجي التونسي بطل إفريقيا والسد القطري بطل الدوري في البلد المضيف.