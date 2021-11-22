أكد رئيس نادي الهلال السابق، الأمير نواف بن سعد، على صعوبة مباراة الزعيم ضد بوهانغ ستيلرز، متوقعًا فوز الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا 2021.

الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال السابق: إقامة المباراة في أرضنا وبين جماهيرنا حافز قوي#زعيم_آسيا pic.twitter.com/n7SpHtDNaj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 22, 2021

نهائي آسيا في درة الملاعب:

وتتجه أنظار الجماهير، مساء يوم غد الثلاثاء، إلى إستاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، لمتابعة مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويشهد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز.

نواف بن سعد يتوقع فوز الهلال:

وتحدث الأمير نواف بن سعد عن المباراة النهائية المرتقبة قائلًا: “يجب أن يلعب الهلال مع بوهانغ ستيلرز الكوري على أنه أفضل فريق بالقارة الآسيوية، ولن تكون مباراة سهلة بين الأفضل بغرب وشرق القارة”.

وأضاف رئيس الهلال السابق خلال تصريحاته لقناة أبوظبي الرياضية: “إقامة المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا حافز قوي للغاية للفريق الهلالي، وبإذن الله يكون أمرًا إيجابيًّا للاعبين وليس سلبيًّا”.

واختتم نواف بن سعد تصريحاته قائلًا: “الفريقان عليهما ضغوط كبيرة في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية، وبوهانغ سيعمل على التسجيل والحفاظ على تقدمه؛ ولكن هناك أمور كثيرة مشجعة تبشر بأن الهلال سيفوز ويتوج بلقب دوري أبطال آسيا“.