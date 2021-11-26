أكد الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال سابقًا على أن الزعيم محظوظ بتوفر المال والفكر لديه لكي يحقق الإنجازات والبطولات.

الأمير نواف بن سعد – رئيس #الهلال السابق : تعودنا على الفرح مع الهلال .. القصة ليست مال فقط وهناك أندية تملك المال لكن لا تملك الفكر ولا تستطيع فعل شيء .. الحظ عامل مساعد فقط

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الهلال لديه المال والفكر للنجاح

وتحدث نواف بن سعد لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” أي شخص أو مؤسسة في الدنيا تتمنى وجود الحظ بجانبها، ولكن الحظ لوحده لا يكفي لا بد من وجود مال وفكر وهذا هو حظ الزعيم، عكس بعض الأندية التي تتمتع بالمال فقط دون فكر”.

وأضاف نواف بن سعد: “الله يديم على عشاق الأزرق الفرحة بالبطولات والإنجازات، لأن جماهير النادي لا تشبع من البطولات دائمًا”.

موعد المباراة المقبلة للزعيم دوريًا

وسيواجه الزعيم فريق أبها بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ظهر الأحد المقبل في ختام مباريات الجولة الـ13.