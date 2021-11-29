كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن غياب البرازيلي نيمار لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، وذلك بعد أن أُصيب بالتواء في الكاحل، خلال مباراة لفريق العاصمة الفرنسية ضد سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

نيمار يغيب لمدة شهرين

وذكر النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البرازيلي سيغيب لمدة 8 أسابيع بعد إصابته القوية في لقاء سانت إيتيان.

وكان النادي الفرنسي فاز على سانت إيتيان بثلاثية لهدف، حيث سجل الأرجنتيني دي ماريا هدفًا والبرازيلي ماركينيوس هدفين.

باريس سان جيرمان في الصدارة

ويحتل باريس سان جيرمان حاليًا صدارة الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة بفارق 12 نقطة عن نادي رين صاحب المركز الثاني.

وسيواجه باريس سان جيرمان، نادي نيس في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي بعد غد الأربعاء حيث تُقام المباراة على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي.