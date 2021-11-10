قدم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مدربه الجديد إيدي هاو المدير الفني للفريق الكروي الأول، للجماهير حيث يستعد لتسلم مهمته خلال الفترة المقبلة.

طريقة لعب مدرب نيوكاسل الجديد:

وتحدث هاو صاحب الـ43 عامًا قائلًا بعد تقديمه للجماهير: “أحب اللعب الهجومي، أحب دائمًا أن نكون فعل وليس رد فعل، ولا ننتظر ما يفعله المنافس بنا، بل نهاجم ونباغت دائمًا”.

وكان النادي الإنجليزي أعلن مساء أول أمس الاثنين عن التعاقد مع هاو خلفًا لمواطنه الإنجليزي ستيف بروس ليدرب الفريق حتى عام 2024.

وعلق هاو على توليه مهمة تدريب نيوكاسل قائلًا: ”إنه لشرف كبير لي، وأن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي إنه لأمر رائع”.

وتابع هاو: “إنها فرصة رائعة لي وأريد توجيه الشكر لمُلاك النادي على ثقتهم الكبيرة في لأقود الفريق، وأنا متشوق لكي أبدأ الرحلة”.

مسيرة هاو:

وسبق للمدرب هاو تدريب أندية بورنموث الإنجليزي مرتين خلال الفترة من 2008 إلى 2011 ومن 2012 إلى 2020، ثم درب نادي بيرنلي الإنجليزي لمدة عام من 2011 إلى 2012.

وكان نيوكاسل تعادل مع فريق برايتون بهدف لكل فريق في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، كما يتواجد نيوكاسل حاليًّا بالمركز الـ19 ”قبل الأخير” برصيد خمس نقاط.