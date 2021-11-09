وفرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في إدارة شؤون إرشاد السائلين، خدمات عديدة للإجابة على أسئلة قاصدي المسجد الحرام؛ حرصًا منها على سلامة وإيصال الفتوى الصحيحة للزوار والمعتمرين، عبر ما يقارب (17) موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.

تسهيل المناسك:

أوضح ذلك مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام، سلطان بن سعد البقمي، أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك المعتمرين والإجابة على استفسارات وأسئلة الزوار من داخل وخارج المسجد الحرام، كما تنفذ عددًا من الجولات الرقابية بلغت 255 جولة؛ لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

70,287 سؤالًا:

وأكد أن عدد المستفيدين من إجابة السائلين خلال الربع الأول من السنة الهجرية 1443هـ بلغ (62,247)، فيما بلغت عدد الأسئلة (70,287)، وأضاف أن عدد المستفيدين من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني لإجابة السائلين بلغ (24,073).

وأشار مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام إلى أن الإدارة خصصت رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف المجاني: 8001222400- 8001222100.