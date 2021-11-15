عاد كل من البلجيكي إدين هازارد ومواطنه تيبو كورتوا حارس المنتخب البلجيكي إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بعد الحصول على الإذن من المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لـ منتخب بلجيكا.

سبب العودة المبكرة لـ هازارد

وقالت صحيفة ” ماركا” الإسبانية إن الثنائي سيعود إلى مدريد للبدء في التحضير من أجل الجولات المقبلة في الدوري الإسباني، بعد ضمان تأهل منتخب بلجيكا لـ مونديال قطر 2022.

ولن يتواجد النجم البلجيكي رفقة كورتوا مع منتخب بلديهما أمام ويلز في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لـ مونديال 2022.

نجم بلجيكا يحسم مصيره مع الريال

وفي وقت سابق، حسم اللاعب إدين هازارد مصيره مع نادي ريال مدريد، وذلك بسبب غيابه عن التشكيلة الأساسية لـ الريال بالمباريات الأخيرة، وتحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتُشير التقارير إلى أن كارلو أنشيلوتي يُرحب برحيل هازارد صاحب الـ30 عامًا، خاصة أنه خارج حساباته بالفترة الحالية.

وفي هذا الشأن، قالت تقارير إسبانية إن هازارد لا يريد الرحيل عن ريال مدريد في يناير الحالي، ويعلم فقط أنه عليه العمل وبجد من أجل المشاركة بصفة أساسية مع الملكي.