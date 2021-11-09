تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد أستراليا، وسط طموحات بظهور الأخضر بشكل مميز بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، أملًا في خطف الثلاث نقاط.

السعودية ضد أستراليا

ويلعب منتخب السعودية ضد أستراليا في سيدني، يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب الكنغر صاحب المركز الثاني.

هدافو الأخضر

ونجح الأخضر في تسجيل 10 أهداف في مباريات السعودية ضد أستراليا السابقة عن طريق 6 لاعبين، ويُعد سالم الدوسري الوحيد المتواجد في القائمة الحالية الذي سبق وهز شباك الكنغر.

ويُعد ناصر الشمراني هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين، حيث نجح في إحراز 3 أهداف، فيما أحرز تيسير الجاسم هدفين، بالتساوي مع سالم الدوسري الذي يبحث عن هدفه الثالث ضد منتخب أستراليا الأول لكرة القدم.

وتمكن نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الراحل محمد الخليوي من تسجيل هدف واحد في شباك أستراليا، بالتساوي مع كل من المهاجم محمد السهلاوي والمدافع حسن معاذ.