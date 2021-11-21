واصل الثنائي أوديون إيغالو ولياندر تاوامبا تصدر قائمة هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين، رغم غيابهما عن هز الشباك في الجولة الـ12.

إيغالو وتاوامبا يتصدران قائمة الهدافين:

ويتصدر نجم فريق الشباب، إيغالو قائمة هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع مهاجم نادي التعاون، لياندر تاوامبا، فيما حل نجم ضمك، إيميليو زيلايا ثالثًا برصيد 7 أهداف.

ونجح نجم فريق الاتحاد، رومارينيو في تسجيل 7 أهداف أيضًا، وتمكن نجم نادي الفيحاء، رامون لوبيز 6 أهداف بالتساوي مع نجم النصر، أندرسون تاليسكا، فيما أحرز مهاجم الهلال، بافيتيمي غوميز، ومهاجم الفيصلي، جوليو تافاريس 5 أهداف.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ12 كالتالي؛ ضمك في الصدارة برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب برصيد 22 نقطة، يليه الهلال برصيد 19 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم الأهلي والفيصلي بـ15 نقطة لكل منهما، وحل النصر تاسعًا برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن فريقي الاتفاق وأبها.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ12 جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الباطن، وبفارق نقطتين عن التعاون، الحزم والطائي.