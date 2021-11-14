سيخوض الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مباراة غاية في الأهمية، أمام منتخب فيتنام بعد غد الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022.

تصنيف الأخضر سيرتفع

وإذا نجح المنتخب السعودي في الفوز على فيتنام فسوف يرتفع ترتيبه في قائمة المنتخبات وفقًا لـ تصنيف الفيفا آخر شهر نوفمبر الجاري.

ويحتل الأخضر حاليًا المركز الـ49 بين منتخبات العالم وذلك بعد فوزه بأول 4 جولات من تصفيات آسيا النهائية المؤهلة للمونديال.

تعادل سلبي بين السعودية وأستراليا

وكان المنتخب السعودي تعادل ظهر الخميس الماضي مع المنتخب الأسترالي تعادلًا سلبيًا في المباراة التي أُقيمت في مدينة سيدني الأسترالية.

وسيواجه المنتخب السعودي، المنتخب الفيتنامي في فيتنام للمرة الأولى على مستوى تصفيات المونديال، حيث سبق لـ المنتخب أن تقابل مع فيتنام 3 مرات ولكنها كانت بضيافة سعودية.

المباراة الأولى كانت في 2001 وفاز الأخضر وقتها بخماسية دون رد، في تصفيات مونديال 2002، ثم في مباراة الإياب التي أُقيمت في الدمام بعدها بأسبوع، فازت السعودية برباعية دون رد.

والمباراة الثالثة، كانت في ملعب ” مرسول بارك” في الرياض في سبتمبر الماضي وفاز المنتخب السعودي بثلاثية مقابل هدف.