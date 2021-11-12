سيتلقى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مفاجأة سارة، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويُعاني العالمي حاليًّا من تراجع لنتائج الفريق الكروي الأول كذلك تمت إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل من تدريب الفريق الكروي الأول بسبب سوء النتائج.

بيتي مارتينيز يعود لـ النصر بعد فترة التوقف الحالية:

وسيعود اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى تدريبات العالمي بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، حيث كان يُعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

سبب غياب بيتي:

وشارك بيتي في تدريبات العالمي الجماعية بعد أن كان يتدرب منفردًا بالفترة الأخيرة، حيث عانى من إصابة قطع في الرباط الصليبي في شهر مارس الماضي، خلال مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي لـ موسم 2020/ 2021.

يذكر أن العالمي كان قرر عدم الاستغناء عن خدمات بيتي مارتينيز رغم إصابته خلال الفترة الماضية.