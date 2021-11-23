نصح د. خالد الغامدي استشاري الغدد الصماء والسكري، من أصيبوا بفيروس كورونا بإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة نسبة السكر في الدم.

فيديو | استشاري الغدد الصماء والسكري د. خالد الغامدي:

من أصيب بفيروس #كورونا من المحتمل إصابته بداء "السكري".. ويجب عليه الفحص#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/sq3Z5IThRM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2021

كورونا وخلايا الأنسولين

وقال الغامدي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “نحتاج إلى دراسات أكثر لمعرفة مدى تأثير كورونا وهل قد يؤدي إلى تدمير الخلايا المنتجة للأنسولين”.

وأضاف “هناك حالات ظهرت بعد الإصابة بداء كورونا أصيبوا بالسكر وارتفعت لديهم مستويات السكر”.

أهمية إجراء الفحوصات

وأوضح الغامدي أن من أصيب بالمرض عليه أن يلاحظ مستوى السكر، وعلى الأصحاء أيضًا الذين تعافوا من الفيروس إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهم.