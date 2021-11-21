أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يجب الكشف عن كافة أنواع الدخل في حالة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى تأثير المعاش التقاعدي على الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء إنه يجب الكشف عن كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري أو عائد من تجارة) + إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة).

موعد إيداع أول معاش

وتوضح الوزارة أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام المقبل، كما يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.

رابط التسجيل في النظام

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

وأضافت الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التسجيل في النظام من خلال الرابط التالي https://sbis.hrsd.gov.sa

ودعت الوزارة المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي سيبدأ في استقبال الطلبات من السبت 20 نوفمبر 2021م، إذ إن المنصتين ستعملان بالتوازي حق 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية.

كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.