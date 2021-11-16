أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن عدم وجود تفويض من المقيم لزوجته بشأن قيادة المركبة لا تترتب عليه مخالفة.

جاء ذلك في رد على استفسار من مقيم ورد إلى حساب المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي قال فيه:”هل يحتاج المقيم عمل تفويض لزوجته كي تقود سيارته؟ وإن كان نعم أرجو الإفادة بآلية عمل التفويض”.

مسؤولية قيادة المركبة

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها: “لا يترتب على عدم وجود تفويض مخالفة وإنما وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة” .

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط 2848 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

حملة ميدانية

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.