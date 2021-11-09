ظهر أحمد شراحيلي بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليكون من أبرز مدافعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عرض الاتحاد لضم أحمد شراحيلي:

وقال وكيل اللاعبين فهد سارح: “الشباب عارض على أحمد شراحيلي التجديد بمبلغ أقل من اللي ينتظره للبقاء في الرياض مدينته اللي يحبها.. عرض الاتحاد للاعب كبير + 3.5 مليون عن عرض الشباب”.

وتابع فهد سارح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللاعب عنده رغبة كبيرة للبقاء في الرياض وينتظر زيادة بسيطة من إدارة الشباب عن عرضهم الحالي”.

وكان أحمد شراحيلي صاحب الـ27 عامًا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صيف عام 2019، قادمًا من الهلال، وظهر بشكل مميز مع الليوث خلال الموسمين الماضي والحالي.

شراحيلي يتألق وينضم إلى المنتخب:

ويُعد شراحيلي واحدًا من أبرز المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه الأكثر تشتيتًا للكرة بعد مرور 11 جولة، ما دفع الجماهير للمطالبة بانضمامه إلى قائمة الأخضر.

وقرر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استدعاء شراحيلي إلى قائمة المنتخب السعودي لمباراتي أستراليا وفيتنام، بعد إصابة أكثر من لاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).