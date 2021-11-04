أكد المرور السعودي أنه لا يتم تحصيل أي رسوم على إسقاط المركبة التالفة أو ما يعرف بسيارات التشليح.

جاء ذلك في رد من المرور على مغرد وجه سؤالًا للمرور قال فيه: “هل إسقاط السيارة التالفة تحتاج إلى دفع مصاريف لذلك؟”.

إسقاط سيارات التشليح:

وقالت الإدارة العامة للمرور: “إنه ﻻ يتم تحصيل رسوم على إسقاط المركبة تشليح، ولكن يجب أن تكون رخصة السير سارية المفعول”.

وفي وقت سابق، حذر المرور السعودي مجددًا من خطورة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، مؤكدًا أنه تصرف جسيم يعرّض الحياة للخطر، ويعد مخالفة مرورية.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها 5 آلاف ريال غرامة وتصل لـ10 آلاف ريال.