يبدو أن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، تعتزم تعويض مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد حرمانه من جائزة الكرة الذهبية لعام 2020.

كورونا تحرم البولندي من الكرة الذهبية 2020:

وكانت مجلة “فرانس فوتبول”، قد فجرت مفاجأة كبرى العام الماضي، بعدما قامت بحجب جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخها بسبب كورونا، ما حرم صاحب الـ33 عامًا من التتويج بها بعدما فاز مع بايرن ميونيخ بالسداسية التاريخية.

تعويض ليفاندوفسكي بجائزة:

وقال رئيس تحرير المجلة، باسكاس فيري خلال تصريحاته لشبكة “سكاي” عن مدى إمكانية تعويض ليفاندوفسكي: “أعتقد أنه لم يكن يتحتم علينا اتخاذ قرارات متسرعة، يمكننا التفكير بشأن ذلك مع احترام تاريخ الكرة الذهبية، الذي يعتمد على التصويت”.

وكان المهاجم البولندي قريبًا من التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2021، إلا أنه تأخر في السباق بفارق 33 نقطة عن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وطالب ميسي خلال كلمته عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، مسؤولي المجلة بضرورة منح ليفاندوفسكي، كرة ذهبية تعويضية للتي حُرم منها العام الماضي، وهو ما نال إعجاب فيري، الذي قال: “كلمات ميسي ذكية ولطيفة”.