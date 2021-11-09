يُعد قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المعتزل، أسامة هوساوي، أكثر لاعبي الأخضر مشاركة ضد أستراليا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة.

هوساوي يتصدر قائمة الأكثر مشاركة:

ويتصدر أسامة هوساوي قائمة الأكثر مشاركة ضد أستراليا برصيد 5 مباريات بمعدل 450 دقيقة، متساويًا مع نجم الأخضر، تيسير الجاسم، حيث شارك في نفس عدد المواجهات والدقائق أيضًا.

وتضم قائمة الأخضر لمباراة السعودية ضد أستراليا 5 لاعبين سبق ولعبوا ضد الكنغر، وهم؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري، محمد البريك وفهد المولد، بجانب حارس المرمى فواز القرني، فيما يغيب ياسر الشهراني للإصابة.

ويُعتبر قائد المنتخب سلمان الفرج أكثر لاعبي الأخضر الحاليين مشاركة ضد منتخب أستراليا الأول لكرة القدم بـ3 مباريات بمعدل 252 دقيقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يبحث عن فوزه الأول في أستراليا:

ويستضيف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم نظيره السعودي في سيدني، يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتُعد المواجهة المقبلة هي الرابعة بين المنتخبين في أستراليا، ولم ينجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق أي فوز هناك، ما يحفز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).