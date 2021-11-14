استكمالاً للخطوات التي أنجزتها هيئة الصحفيين السعوديين لتقديم خدماتها للإعلام والإعلاميين في مناطق المملكة، وبعد استكمال الضوابط لقيام فرع للهيئة في منطقة عسير، أقرت اللجنة التنفيذية تعيين الزميل الأستاذ مرعي ناصر عسيري مديراً لفرع الهيئة بمنطقة عسير، وبارك الأستاذ خالد المالك، باسمه وباسم زملائه أعضاء مجلس إدارة الهيئة للزميل مرعي هذه الثقة ولجميع الزملاء الذين تم إقرار تعيينهم لإدارة الفروع الأخرى في مناطق المملكة.

وأشار إلى أن اختيارهم جاء بناءً على معايير محددة تهدف جميعها إلى تحقيق الوصول إلى الغرض من إنشاء هذه الفروع، وأن الزملاء الذين تم تعيينهم لهذا الغرض ينتظرون من زملائهم الدعم والإسناد، والمشاركة في إدارة أنشطة الفروع، والإسهام بجهودهم وخبراتهم لنفع زملائهم الإعلاميين والإعلاميات، والتكامل مع الجهات الأخرى في مناطقهم لتحقيق النفع العام.

وأكد أن الهيئة ستقوم بإنشاء فروع أخرى متى ما تم تحققت الضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة لإنشاء فروع لها..

وتمنى الأستاذ المالك أن تشهد جميع الفروع الخمسة عشر في المناطق التي افتتحت فيها فروع للهيئة، إقامة أنشطة نوعية بالتعاون مع المركز الرئيسي للهيئة، ومع زملائهم الإعلاميين في مناطقهم، وفق برامج وخطط يتم إقرارها بناءً على احتياجات زملائهم الإعلاميين.