نصحت الولايات المتحدة جميع المواطنين الأمريكيين بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن، بعد أن هدد تحالف من القوات المناهضة للحكومة بالزحف صوب أديس أبابا.

وضع غير واضح:

وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسفارة الأمريكية لدى أديس أبابا، الجمعة: “الوضع الأمني في إثيوبيا غير واضح تمامًا. ننصح المواطنين الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من الأمريكيين، الثلاثاء، عدم التوجه إلى إثيوبيا، أو “التفكير في المغادرة إذا كانوا موجودين هناك سلفًا”.

لكن الخارجية مضت أبعد من ذلك في بيان الجمعة، مؤكدة أن “الوضع الأمني في إثيوبيا شديد الاضطراب. نوصي المواطنين الأمريكيين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت”.

ونصحت بالمغادرة في رحلات تجارية، مبدية استعدادها لمساعدة مواطنيها عند الضرورة.

تمرد في إثيوبيا:

وأعلنت 9 جماعات إثيوبية متمردة، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، الجمعة، أنها شكلت تحالفًا ضد الحكومة الفدرالية برئاسة أبي أحمد، عقب التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين للجبهة بالزحف نحو العاصمة.