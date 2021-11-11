عبر والد التوأم السيامي المصري سارة وسلمى عن فرحته وتقديره للمملكة بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بعملية الفصل.

دور كبير للسعودية:

وقال في تصريحات إلى الإخبارية: اقترح أحدُ أصدقائي التوجه للمملكة العربية السعودية حيث إن مستشفى الملك سلمان متخصص في تلك الحالات ويمكنه مساعدتك، بالإضافة إلى دور المملكة الكبير في عمليات فصل التوأم.

وعبر عن شكره وامتنانه للمملكة بالقول: أحب أن أوجه الشكر لخادم الحرمين وأهل المملكة الكرام وأشكركم على الهدية القيمة التي أرسلتموها لي ولبناتي.