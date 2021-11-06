روى المواطن علي البلوي، والد الطفل إبراهيم، (ضحية ملاهي تبوك)، قصة وفاة طفله بعد سقوطه من إحدى الألعاب في منطقة تبوك.

والد الطفل (ضحية ملاهي تبوك) يروي لسيدتي تفاصيل الوفاة الحزينة.. وصوراً تظهر غياب الرقابة على الملاهي #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/x2GVu8AMTK

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 6, 2021

وقال البلوي، لبرنامج “سيدتي”، على قناة “روتانا خليجية”: إنه ذهب مع زوجته وأطفاله للملاهي للترفيه عن الأطفال، وأمام إحدى العربات ذهب الطفل وأخذه أحد العمال الأجانب ووضعه في عربة كهربائية.

تفاصيل الحادث الأليم:

وأضاف: بعد تشغيل العربة سقط الطفل منها وجاءت العربة التي تليها فسحقته ونزفت الدماء من رأسه، ولم يكن هناك إسعاف فذهبنا بسيارة أحد المواطنين الموجودين إلا أن الطفل قد فارق الحياة.

وأضاف البلوي: الدفاع المدني والشرطة باشرا موقع الحادثة والموضوع الآن لدى مركز شرطة القادسية، وننتظر التحقيقات ونتائجها، فقد عشت لحظات صعبة وأنا أحمل جثمان ابني بين يدي، ولا أعلم حينها هل هو على قيد الحياة، في الوقت الذي كان ينزف دمًا جراء الحادثة.