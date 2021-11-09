كشف محمد حكمي والد الطفل علي محمد حكمي الذي عثر على جثته قرب منزله في الدمام، تفاصيل العثور على الجثة وسبب الوفاة.

فيديو | العثور على الطفل المفقود علي حكمي متوفى بالقرب من منزله في #الدمام

ووالد الطفل يروي تفاصل الحادثة ويقول: الوفاة طبيعية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ylz4CXmhUj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2021

اكتشاف جثة مفقود الضاحية

وقال حكمي إنه بعد اكتشاف غياب ابنه تم البحث عنه في العديد من المناطق البعيدة لكن لم يفكر أحد في البحث قرب المنزل مشيرًا إلى أنه بعد إبلاغ الجهات المختصة وبدء عملية التمشيط للمنطقة تم العثور على جثته على بعد أمتار من المنزل في منطقة مغطاة بالحشائش والأشجار.

ونفى حكمي في مداخلة مع قناة الإخبارية أن يكون ولده توفي مقتولًا مشيرًا إلى أنه بحسب تقرير الطب الشرعي الذي اطلع عليه فإن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية وراء الحادث.

ظروف تغيبه

وكان الطفل قد تغيب عن منزل أسرته في ضاحية الملك فهد بالدمام مساء يوم الجمعة 5 نوفمبر وعثر على جثته في اليوم التالي بعد ساعات متواصلة من البحث أطلق خلالها المغردون عدة وسوم على تويتر للمساعدة في البحث عنه.