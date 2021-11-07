أكد رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي على أن وزارة الرياضة رصدت خلال الفترة الأخيرة 814 مخالفة في الصالات والمراكز الرياضية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا.

فيديو | مساعد #وزير_الرياضة رجاءالله السلمي:

تم التأكيد على الأندية والمنشآت الرياضية بضرورة تخصيص مشرفين لتنفيذ البروتوكولات بالطريقة المناسبة والصحيحة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/QIPSIm7BBr — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 7, 2021

رصد 814 مخالفة

وتحدث السلمي في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد عن آخر مستجدات فيروس كورونا قائلًا: “الوزارة رصدت 814 مخالفة مؤخرًا في الصالات والمراكز الرياضية”.

عقوبة المخالفين

وأضاف السلمي: “نُغرم كل من تثبت مخالفته، وفقًا للبروتوكول والنصوص الموضوعة لدى وزارة الرياضة، مع التأكيد على أهمية ارتداء الكمامة في المراكز والصالات من أجل ممارسة الرياضة بصورة أمنة”.

وتابع مساعد وزير الرياضة: ” تم تحديث بروتوكولات السلامة في الملاعب الرياضية مع التأكيد على عدم دخول أي شخص تظهر عليه أعراض”.