شَهِد سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم تسليم شركة أرامكو السعودية شهادة اعتماد تصميم مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بالتصنيف الذهبي المستدام ضمن المرحلة الأولى.

تدشين الربط الإلكتروني

كما شهدا تدشين الربط الإلكتروني بين مركز خدمات المطورين العقاريين إتمام وشركة أرامكو السعودية بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقميّة، وذلك في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الرياض.

دعم غير محدود

وأوضح سمو وزير الطاقة في كلمته، أن جميع القطاعات الحكومية، بما فيها قطاعات “الطاقة” و”البلدية” و”الإسكان”، يحظون بدعم غير محدود من القيادة مما كان له الأثر الكبير في توحيد الجهود لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ يحفظه الله.

وقال سموه إن ما تحقق اليوم من تحويل للعمليات المشتركة بين وزارة الطاقة وبرنامج “إتمام” إلى إلكترونية يُمثل التمكين الحقيقي لرؤية المملكة 2030 بتفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز الشفافة وتحفظ حقوق كافة الأطراف من خلال تسهيل وتسريع إرسال معاملات وطلبات المطورين العقاريين عبر منصة “إتمام”، وزيادة الاستثمار العقاري بتطوير الأراضي الخام وغير المطورة، وتوحيد الأعمال بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

أول تصنيف ذهبي من نصيب سبارك

وأشار سموه إلى أن تسليم مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” شهادة أول تصنيف ذهبي مستدام، يأتي نتيجة التزامها بمعايير الاستدامة والأنظمة الصديقة للبيئة في الطاقة والمياه والنقل وإدارة النفايات في التصميم لتعزيز استدامة البناء في جميع الجوانب، لتكون مركزًا عالميًا متكاملًا في مجال الطاقة وصناعاتها، وما تحتاجه من دعمٍ وخدمات فنية ولوجستية.

بدوره، نوّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى أن تفعيل الربط الإلكتروني بين مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” وشركة أرامكو السعودية وحصول مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” على أول تصنيف ذهبي مستدام بامتياز في المملكة عن فئة المجتمعات من قبل برنامج البناء المستدام التابع للوزارة، يأتي في إطار التعاون الفاعل بين الوزارتين لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مشروع الربط الإلكتروني

كما أشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني بين شركة أرامكو وبرنامج “إتمام” يحقق عدة أهداف أهمها تسهيل وتسريع إرسال المعاملات وطلبات المطورين العقاريين ومتابعتها، وزيادة معدلات الشفافية في القطاع، وتعزيز الاستثمار بتطوير الأراضي الخام وغير المطورة، كما أن الربط الإلكتروني مع “أرامكو” يهدف إلى تسهيل الأعمال والإجراءات وزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

يُذكر أن المعايير والاشتراطات التي يعتمدها “البناء المستدام” في تقييم تصميم المجتمعات يرتكز على عدد من الخصائص كالموقع والربط المجتمعي والإدارة وعمليات التشغيل والمياه وجودة الحياة المجتمعية والتعليم والابتكار والطاقة، وحازت “سبارك” على 65 نقطة بعد انتهاء فريق البرنامج من مراجعة التصميمات الهندسية، بما أهلها للحصول على المستوى “الذهبي” بامتياز وفقًا لعدد من المعايير والاشتراطات المبنية على مواصفات ومقاييس عالمية.

وصُممت مدينة الملك سلمان للطاقة لتكون أول مركز عالمي متكامل للطاقة بما يسمح بأداء عمليات فعالة ومستدامة، ويشتمل المخطط العام للمدينة على منطقة صناعية وميناء جاف ومنطقة لوجستية، إضافة إلى مناطق سكنية وتعليمية وتجارية ضمن مخططات وتصاميم تكاملية تضم الاستدامة بدايةً من مراحل التخطيط الأولية مرورًا بالتطوير وإدارة المشاريع وحتى الانتهاء من أعمال التشييد، وتوفر مدينة الملك سلمان للطاقة فرصًا للمستثمرين غير الصناعيين لتنفيذ العقارات السكنية والتجارية، ومن المقرر أن يشكل هذا المشروع بوابة رئيسة لقطاع الطاقة الإقليمي نظرًا لموقعه الجغرافي وقربه من شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية.