التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، اليوم ، بمعالي وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذة نورة بنت محمد الكعبي، وذلك خلال زيارة سموه جمهورية فرنسا؛ لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، إلى جانب مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في دورته الـ41.

وهنأ سمو وزير الثقافة نظيرته الإماراتية بمناسبة افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي والنجاح الذي صاحبه، كما قدم سموه التهنئة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، مُنوهاً بعمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتعاون الثقافي المشترك.

وتطرق اللقاء لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي والإشادة بالعمل القائم في مبادرة “المجلس الثقافي السعودي الإماراتي” والمشاريع المنبثقة عنه، وتأكيد أهمية استكمال العمل المشترك بما يخص المجالات الثقافية.

وقدم سمو وزير الثقافة شكره لمعالي الكعبي على دعوة سموه لحضور الاجتماع الوزاري الذي سيكون ضمن برنامج المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي الذي سيعقد في الفترة من 7-9 ديسمبر 2021، الذي سيقام على هامش معرض إكسبو 2020 دبي.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثقافية الوثيقة بين المملكة والإمارات، والإشادة بالتعاون القائم في تسجيل عدة ملفات لدى منظمة اليونسكو.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بالوزارة راكان بن إبراهيم الطوق، ، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.