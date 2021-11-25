التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير العلاقات الخارجية البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية البرازيل.

وفي بداية اللقاء عبر سمو وزير الخارجية عن سعادته لزيارته جمهورية البرازيل، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية البرازيل وشعب البرازيل الصديق، فيما رحب معالي وزير العلاقات الخارجية البرازيلي بزيارة سمو وزير الخارجية لبلاده، متطلعاً إلى تعزيز وتعميق الشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.



وبحث الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطلع البلدين إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات، وأهمية تكثيف العمل الثنائي المشترك في القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين.



وناقش الجانبان دور البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، كما تطرق الجانبان إلى الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.