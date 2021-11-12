التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في باريس اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا الدكتور فنسنت بيروتا.

تفاصيل اللقاء:

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.