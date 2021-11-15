استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد عبد الله العطية.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.