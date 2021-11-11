استقبل رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يزور زغرب حاليًا لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بالمجالات الإسلامية.

العلاقات السعودية الكرواتية

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بخدمة مسلمي كرواتيا.

وعقب اللقاء عقد رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإسلامية مؤتمرًا صحفيًا، حيث وصف بلينكوفيتش، الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بالمهمة جدًا كونها أول زيارة لوزير من السعودية لبلاده وتجسد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.

وقدم السيد أندريه بلينكوفيتش الشكر لقيادة المملكة على دعمها لجمهورية كرواتيا ودول العالم أجمع وسعيها الدؤوب لنشر السلام والوئام بين مختلف الشعوب، كما حمل فخامته معالي الوزير نقل تحياته وسلامه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وشكره العميق للقيادة على مواقفها الداعمة لبلاده.

افتتاح السفارة قريبًا

وأعلن رئيس الوزراء عن عزم كرواتيا تكليف وزارة الخارجية بافتتاح سفارة بمدينة الرياض لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والإقليمي والعالمي ولمزيد من الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين .

وأكد السيد أندريه بلينكوفيتش أن كلمات وزير الشؤون الإسلامية خلال اللقاء كانت معبرة وتوضح منظور وسياسة المملكة وخصوصًا ما تتمتع به المملكة من مكانة كمركز للإسلام وكيف يجب أن يكون المسلم في العالم مثالًا يحتذى به.

وأشار إلى أن هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية ستعزز التعاون بين المملكة وكرواتيا، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا سابقًا من خلال زيارته للمملكة ولقائه بخادم الحرمين الشريفين في عام ٢٠١٦ وقد كان تعاونًا مثمرًا للمجتمع المسلم بكرواتيا.

مواقف السعودية التاريخية

كما تحدث رئيس الوزراء عن المواقف التاريخية التي قدمتها المملكة للبوسنة والهرسك الجارة الصديقة لكرواتيا، معبرًا عن تقديره العميق لكل ما تفعله المملكة لتحسين الأوضاع هناك وتقديم المساعدات لها.

وعن جهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر رؤية المملكة 2030 وعبر السيد أندريه بلينكوفيتش عن إيمانه بالانفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي والذي له دور حيوي ذكي لجعل العالم يفهم ما هي المملكة العربية السعودية اليوم ومعرفة مكانتها الفعالة وتقوية دورها كونها دولة محركة للاقتصاد العالمي، مبينًا أن هذه الرؤية التي يقودها ولي العهد تركت انطباعًا جيدًا ليس فقط على العالم الإسلامي بل للعالم أجمع.

واختتم رئيس الوزراء الكرواتي تصريحه قائلًا إن وزير الشؤون الإسلامية خلال اللقاء وضح المنهج الوسطي المعتدل الذي تتبناه المملكة وهو برأيي أنه المنهج الوحيد لتبادل الاحترام ولتعزيز العلاقات والفهم المتبادل بين أتباع الأديان المختلفة لنشر ثقافة التسامح والحوار والسلام، ونحن نقدر بشدة هذه الرسالة من معالي الوزير وهو الدور الأساسي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وخصوصًا في العالم الإسلامي.

واقع المسلمين في كرواتيا

من جانبه نقل وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال اللقاء سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- لدولة رئيس الوزراء والمسؤولين بكرواتيا، وتمنياتهم الرخاء والتقدم لجمهورية كرواتيا في شتى المجالات، مؤكدًا أن قيادة المملكة تولي كرواتيا عناية وتسعى لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون لخدمة الشعبين الصديقين.

وأثنى الوزير بما يحمله دولة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا السيد أندريه بلينكوفيتش من التقدير والمحبة والتفهم لواقع المسلمين في كرواتيا وكذلك الثناء من المسلمين في كرواتيا وهذا لا شك دليل على أن جمهورية كرواتيا تسير بالمسار الصحيح لتحقيق العدالة بين شعبها، مضيفًا وجدنا منه الرغبة الجادة لتحقيق العلاقات الثنائية الجيدة بين المملكة وكرواتيا والتعاون في المجالات المختلفة.

كما أشاد بما وجد من قناعة لإعطاء المسلمين حقوقهم وهذا لا شك دليل على ما يتمتع به المسلمون من تعاون بناء لمصلحة وطنهم، مشيدًا بما يكن فخامة الرئيس من الاحترام والتقدير لقيادة المملكة وشعبها.

حضر اللقاء من الجانب السعودي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا الأستاذ أسامة بن داخل الأحمدي ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي.

كما حضر من الجانب الكرواتي السيد زفونيمير فركا بيتشيتش رئيس مكتب الحكومة بمجلس الوزراء والسيد شيمي جريتش مدير مكتب لجنة العلاقات مع الجالية الدينية التابعة للحكومة، والسيد فلاديمير دروبنياك مستشار رئيس الوزراء، والسيدة ميهايلا باريتش المديرة العامة لإدارة إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية والأوروبية والسيد ماركو ميليتش المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء الكرواتي.