أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها بطريقة مسؤولة وتراعي مصالح الجميع فيما يتعلق بسياسة الإنتاج.

اجتماع أوبك+

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري 22 الذي عقد اليوم برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن أوبك بلس، حين قررت خفض إنتاج النفط فإن ذلك جاء من منطق المسؤولية البحتة، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع العديد من الشركاء الاقتصاديين مثل الهند واليابان والولايات المتحدة.

تثبيت زيادة إنتاج النفط

وكان أعضاء تحالف أوبك+ وافقوا خلال الاجتماع على تثبيت سقف سياسة زيادة إنتاج البترول دون تغييرات عند مستويات 400 ألف برميل يوميًا خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعها المقبل في الثاني من ديسمبر.

وكانت أسواق الطاقة تترقب ما سيسفر عنه اجتماع اليوم، وسط ارتفاع كبير في الأسعار، وأزمة طاقة في الصين، وغاز في أوروبا، دفعت إلى إغلاق عدد من المصانع ولا سيما في بريطانيا.