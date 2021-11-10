أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة أطلقت مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

خفض الانبعاثات الكربونية:

وأضاف خلال كلمة له أن المملكة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، أمن الطاقة يجب أن يكون ركيزة لمعركة التصدي لتغير المناخ، مشددًا على أنه من الضروري الاعتراف بتنوع الحلول المناخية.

توحيد الجهود:

وتابع وزير الطاقة أنه لا ينبغي نبذ مصدر معين للطاقة، وأن مواجهة تغير المناخ تحتاج استجابة عالمية، داعيًا إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة تغير المناخ.