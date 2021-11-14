أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبمركز التربية الخاصة في مدينة بريدة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني دعم تقنية المعلومات (الرياض).

– مدير تطبيقات الأعمال (الرياض)

– منسق إداري (بريدة).

التقديم على وظائف تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)