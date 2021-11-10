أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدقق خارجي/ إدارة الأنظمة (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الصحة والسلامة والبيئة، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو التخصصات ذات الصلة.

– أخصائي أول التسويق والعلامات التجارية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

– مدقق خارجي/ إدارة الأنظمة (الدمام): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الصحة والسلامة والبيئة، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)