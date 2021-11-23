أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “وكيل تجربة العملاء”؛ وذلك للعمل بنظام المناوبة بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة أو أعلى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)