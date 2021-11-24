أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين صندوق (عدد وظيفتين/ جدة، والدمام): شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

– مدير مستودع (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).