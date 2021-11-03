أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول التنفيذ الحكومي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، القانون، الهندسة)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مساعد تنفيذي/ مكتب الاستثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الترجمة الإنجليزية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)